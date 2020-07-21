Обзоры

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Обзоры и тесты фотооборудования, фотоаксессуаров и программного обеспечения.

5 причин не покупать новый Canon EOS R6 Анонсированный в качестве беззеркального эквивалента 6D Mark II, EOS R6 может расстроить своего владельца разрешением фотоснимков, отсутствием дополнительных функций и не только. Конечно, EOS R6 может быть улучшением... ﻿

Обзор Huawei P40 Pro глазами фотографа Привет, друзья! Сегодня решил высказаться о флагманском смартфоне Huawei P40 Pro. Серия «P» всегда позиционировалась, как смартфон для любителей фотографии. Поэтому именно с точки зрения мобильной фотографии мы его и... ﻿

iPhone против беззеркалки: можно ли делать на смартфон фото как профи Многие из нас ошибочно полагают, что фотографии, сделанные на профессиональную камеру, по-умолчанию выглядят лучше, чем снятые, например, на iPhone. Но стремительный прогресс камер смартфонов привели к тому, что фото с... ﻿

5 отличных объективов Canon, о которых вы можете не знать У Canon немало прекрасных объективов, но, к сожалению, они не отличаются низкой стоимостью, и если соберешься собрать приличный комплект стекла, то нужно быть готовым расстаться с кругленькой суммой денег. Ну, или... ﻿

Топ-5 объективов, которые должны быть у каждого фотографа-портретиста Хорошему фотографу-портретисту, как и любому мастеру своего дела, для достижения оптимальных результатов нужен не только талант, но и достойные инструменты для его реализации. В этой статье я собрал 5 лучших, по моему... ﻿

Новый Canon EOS R5: спасибо, не надо! Сразу же скажу, что это не отрицательный отзыв о Canon, и я не собираюсь жаловаться на то, что Canon делает или не делает. Теперь перейду к делу. Canon EOS R5. Серьёзно, я всё ещё пытаюсь переварить информацию, анонсированную Canon,... ﻿

Первые примеры фотографий с новейшей камеры Sony A7R IV Sony предоставила несколько образцов изображений, отснятых недавно анонсированной камерой Sony A7R IV, и, нужно заметить, их детализация выглядит весьма впечатляюще. Разрешение исходных jpg-файлов составляет 9504 x 6336... ﻿

10 мобильных приложений для преобразования фотографий в чёрно-белые Если у вас когда-нибудь возникало желание или необходимость преобразовать цветные изображения в чёрно-белые, эта статья точно для вас. Я приготовил для вас 10 приложений для смартфонов, которые помогут вам... ﻿